Вслед за Германией: во Франции начали расследование в отношении пропагандистов из RT
Французский медиа регулятор Arcom начал расследование в отношении Russia Today France. Больше всего Arcom интересует, как вещатель-пропагандист подает информацию.
Об этом сообщили в самой RT в ответ на материал французского журнала. Как информирует 24 канал, материал по работе Russia Today France опубликовали в Challenges.
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В RT заметили "недосмотры" по освещению кризисов
Несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления "желтых жилетов" или ситуация в Сирии и ЦАР,
– сообщили в руководстве вещателя-пропагандиста.
RT уже обратилась к Arcom за разъяснением, однако пока французский медиарегулятор молчит. Пропагандисты уже успели заявить, что, мол, – это "спланированная акция" после запрета RT в Германии.
Вещание RT в Германии запретили из-за отсутствия лицензии
Отметим, что о прекращении вещания RT в Германии стало известно 2 февраля. Из-за отсутствия лицензии трансляцию остановили через спутник, интернет, мобильные программы и в смарт-телевизорах.
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Как в России отреагировали на остановку вещания RT в Германии:
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это "посягательство на свободу слова". Он отметил, что ответных шагов следует ждать от МИД России.
- В дипведомстве медлить не стали: сообщили о закрытии корреспондентского пункта DW в России.
- В DW назвали такую реакцию Москвы абсурдной. В бюро планируют работать до тех пор, пока не получат официальное уведомление.
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