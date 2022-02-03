Вслед за Германией: во Франции начали расследование в отношении пропагандистов из RT

Французский медиа регулятор Arcom начал расследование в отношении Russia Today France. Больше всего Arcom интересует, как вещатель-пропагандист подает информацию.

Об этом сообщили в самой RT в ответ на материал французского журнала. Как информирует 24 канал, материал по работе Russia Today France опубликовали в Challenges.

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В RT заметили "недосмотры" по освещению кризисов

Несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления "желтых жилетов" или ситуация в Сирии и ЦАР,

– сообщили в руководстве вещателя-пропагандиста.

RT уже обратилась к Arcom за разъяснением, однако пока французский медиарегулятор молчит. Пропагандисты уже успели заявить, что, мол, – это "спланированная акция" после запрета RT в Германии.

Вещание RT в Германии запретили из-за отсутствия лицензии

Отметим, что о прекращении вещания RT в Германии стало известно 2 февраля. Из-за отсутствия лицензии трансляцию остановили через спутник, интернет, мобильные программы и в смарт-телевизорах.

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Как в России отреагировали на остановку вещания RT в Германии:

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это "посягательство на свободу слова". Он отметил, что ответных шагов следует ждать от МИД России.

В дипведомстве медлить не стали: сообщили о закрытии корреспондентского пункта DW в России.

В DW назвали такую реакцию Москвы абсурдной. В бюро планируют работать до тех пор, пока не получат официальное уведомление.

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