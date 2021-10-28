Вслед за Германией: Франция "обеспокоилась" использованием Bayraktar на Донбассе

Украинские военные применили на Востоке ударный беспилотник Bayraktar TB2. Сначала этим обеспокоились в Германии, а теперь и во Франции.

Якобы Украина использовала запрещенное тяжелое вооружение. Соответствующее заявление опубликовали в Министерстве иностранных дел.

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В нем говорится, что Париж "обеспокоен" заявлением Генерального штаба Украины относительно использования беспилотника Bayraktar.

"Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года", – подчеркнули в заявлении.

Франция призвала к сдержанности

Также ведомство считает, что стороны на Донбассе начали чаще использовать тяжелое оружие, которое запрещено Минскими соглашениями.

В то же время в заявлении говорится, что Франция и Германия будет продолжать усилия в рамках нормандского формата для выполнения Минских соглашений. Якобы соответствующие договоренности являются единственной основой для урегулирования ситуации на Донбассе. "Мы призываем стороны к сдержанности и деэскалации", – заявили в МИД.

Украина применила Bayraktar

Украинская сторона решила применить беспилотник, когда пророссийские боевики в очередной раз били на востоке.

Это очень не понравилось Кремлю. Там заявили, что такое решение якобы может дестабилизировать ситуацию.

Германия выразила "обеспокоенность" использованием Bayraktar. В то же время посол Украины Андрей Мельник заявил, что Украина вполне имеет право защищаться.

По словам экспертов, другие страны должны просто молчать, когда наше государство защищает себя.

В сети по-разному отреагировали на первое применение беспилотника Украиной.