Вслед за Lufthansa: еще две авиакомпании приостанавливают полеты в Украину

Austrian Airlines и Swiss International Air Lines приостанавливают полеты в Украину. Ранее аналогичное решение приняла Lufthansa.

Austrian Airlines летает из Вены во Львов, Киев и Одессу. Еще 20 февраля специальные рейсы в Киев и Одессу выполнят. Вместе с тем впоследствии полеты приостановят.

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Тем временем выполнение рейсов в и из Львова продолжат.

Swiss приостановит рейсы

Самолеты авиакомпании Swiss совершают полеты из Киева в Цюрих. В то же время с 21 по 28 февраля выполнение рейсов приостановят. Более того, Swiss отказывается от выполнения транзитных рейсов на территории воздушного пространства Украины.

Swiss входит в холдинг Lufthansa.

Приоритетом в любое время для нас является безопасность пассажиров и членов экипажей,

– отметили в авиакомпании.

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