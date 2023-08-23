Вспыхнул пожар площадью 700 квадратов: ночью россияне повредили зернохранилище в Одесской области

В ночь на 23 августа россияне атаковали Одесщину дронами-камикадзе "Шахед". Один из них попал в производственно-перегрузочный комплекс с зернохранилищами.

Как сообщили в Вооруженных Силах, 9 вражеских беспилотников удалось сбить. К сожалению, один "Шахед" все же нанес значительные разрушения.

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После атаки вспыхнул пожар

Россияне в очередной раз атаковали Одесскую область – под ударом оказались зернохранилища и гражданская инфраструктура. Силы и средства ПВО сбили почти все российские "Шахеды", однако разрушение все-таки есть.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, один "Шахед" попал в производственно-перегрузочный комплекс. В результате вспыхнул пожар общей площадью около 700 квадратных метров.

К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища,

– сообщил Кипер.

Последствия атаки "Шахедов" в Одесской области / Фото Сил обороны Юга

К счастью, в результате атаки никто не пострадал. В настоящее время на месте удара работают все соответствующие спецслужбы, которые фиксируют последствия атаки и преступления россиян.

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