Вспыхнул пожар площадью 700 квадратов: ночью россияне повредили зернохранилище в Одесской области
Источник:Одесская ОВА
В ночь на 23 августа россияне атаковали Одесщину дронами-камикадзе "Шахед". Один из них попал в производственно-перегрузочный комплекс с зернохранилищами.
Как сообщили в Вооруженных Силах, 9 вражеских беспилотников удалось сбить. К сожалению, один "Шахед" все же нанес значительные разрушения.
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После атаки вспыхнул пожар
Россияне в очередной раз атаковали Одесскую область – под ударом оказались зернохранилища и гражданская инфраструктура. Силы и средства ПВО сбили почти все российские "Шахеды", однако разрушение все-таки есть.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, один "Шахед" попал в производственно-перегрузочный комплекс. В результате вспыхнул пожар общей площадью около 700 квадратных метров.
К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища,
– сообщил Кипер.
Последствия атаки "Шахедов" в Одесской области / Фото Сил обороны Юга
К счастью, в результате атаки никто не пострадал. В настоящее время на месте удара работают все соответствующие спецслужбы, которые фиксируют последствия атаки и преступления россиян.
Россияне в Одесской области "демилитаризовали" гипермаркет: коротко
- Враг не прекращает атаковать Одесскую область. Во время предварительной атаки 14 августа под ударом оказался гипермаркет Fozzy, общежитие и несколько учебных заведений.
- Как сообщили в Воздушных силах, россияне атаковали город двумя волнами. В общей сложности враг выпустил по Одесщине 15 ударных дронов и 8 крылатых ракет типа "Калибр".
- Силы и средства ПВО уничтожили все враждебные цели. В результате падения обломков сбитых ракет и БПЛА возникли пожары в нескольких районах Одессы.
- Больше всего пострадал гипермаркет, который сгорел дотла. В результате атаки ранения получили 3 сотрудника заведения.
- В ОК "Юг" объясняют, что россияне нацелились на Одесщину из-за мести. По словам Натальи Гуменюк, враг продолжает мстить за нерешенные вопросы и за то, что Украина не принимает его условия. Россияне продолжают давление на портовую инфраструктуру и регионы, которые могут быть, по его прогнозам, более уязвимы в этом смысле.