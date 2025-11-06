"Болезнь распространяется молниеносно": 205-ю бригаду оккупантов парализовала вспышка дизентерии

Российская армия сталкивается с распространением опасных болезней из-за антисанитарии и равнодушия командования. В частности на Херсонском направлении оккупанты массово болеют дизентерией.

Об этом информирует 24 канал со ссылкой на информацию партизанского движения "Атеш".

Что известно о массовых болезнях в российской армии?

Агенты "Атеш" из 205-й мотострелковой бригады Вооруженных сил страны-агрессора сообщают, что в подразделении вспыхнула массовая эпидемия дизентерии.

Причиной этого стала ужасная антисанитария и полная безответственность российского военного командования.

Болезнь распространяется молниеносно, а начальство скрывает реальные масштабы, не изолирует больных и не лечит их.

Эпидемия катастрофически подкосила боеспособность бригады,

– информируют агенты движения "Атеш".

К тому же из-за нехватки людей в подразделении, молчание и бездействие командования заражение болезнью только ускоряется.

Обратите внимание! Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заметил, что Россия из-за нехватки людей и денег бросает на фронт больных ВИЧ и гепатитом. Их обозначают специальными повязками и отправляют на самые горячие участки, в частности под Покровск. Даже трупы этих бойцов представляют опасность заражения.

Какова ситуация на Херсонщине?