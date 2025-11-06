Про таке інформує 24 канал із посиланням на інформацію партизанського руху "Атеш".
Читайте також Горить ворожа логістика: рух спротиву спалив десятки локомотивів на території Росії
Що відомо про масові хвороби в російській армії?
Агенти "Атеш" із 205-ї мотострілецької бригади Збройних сил країни-агресорки повідомляють, що в підрозділі спалахнула масова епідемія дизентерії.
Причиною цього стала жахлива антисанітарія та цілковита безвідповідальність російського військового командування.
Хвороба шириться блискавично, а начальство приховує реальні масштаби, не ізолює хворих і не лікує їх.
Епідемія катастрофічно підкосила боєздатність бригади,
– інформують агенти руху "Атеш".
До того ж через брак людей у підрозділі, мовчання та бездіяльність командування зараження на хворобу лише прискорюється.
Зверніть увагу! Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив, що Росія через брак людей і грошей кидає на фронт хворих на ВІЛ та гепатит. Їх позначають спеціальними пов'язками й відправляють на найгарячіші ділянки, зокрема під Покровськ. Навіть трупи цих бійців становлять небезпеку зараження.
Яка ситуація на Херсонщині?
В Херсонській області окупанти безперервно гатять по правому берегу, а на лівому намагаються хоч трохи просунутися.
Українські сили ефективно стримують атаки ворога, завдаючи йому суттєвих втрат і руйнуючи його технічний потенціал.
Інститут вивчення війни стверджує, що Кремль вигадує "перемоги" на Херсонщині, щоб хоч якось виправдати провали перед своїми.
Крім того, росіяни практично стерли з лиця землі Кінбурнську косу та заповідник "Асканія-Нова"
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук наголошує, що бойові дії масово вбивають тварин та руйнують усю екосистему, тому відновлення цих унікальних територій наразі під питанням.