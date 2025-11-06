Про таке інформує 24 канал із посиланням на інформацію партизанського руху "Атеш".

Що відомо про масові хвороби в російській армії?

Агенти "Атеш" із 205-ї мотострілецької бригади Збройних сил країни-агресорки повідомляють, що в підрозділі спалахнула масова епідемія дизентерії.

Причиною цього стала жахлива антисанітарія та цілковита безвідповідальність російського військового командування.

Хвороба шириться блискавично, а начальство приховує реальні масштаби, не ізолює хворих і не лікує їх.

Епідемія катастрофічно підкосила боєздатність бригади,

– інформують агенти руху "Атеш".

До того ж через брак людей у підрозділі, мовчання та бездіяльність командування зараження на хворобу лише прискорюється.

Зверніть увагу! Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив, що Росія через брак людей і грошей кидає на фронт хворих на ВІЛ та гепатит. Їх позначають спеціальними пов'язками й відправляють на найгарячіші ділянки, зокрема під Покровськ. Навіть трупи цих бійців становлять небезпеку зараження.

Яка ситуація на Херсонщині?