Инопланетяне хотели украсть Лукашенко: яркую вспышку видели и над Беларусью
Источник:"Наша Ніва"
Вспышку в небе, произошедшую вечером 19 апреля, видели не только киевляне. Интересное явление зафиксировали и жители белорусских городов.
По предварительной информации вспышку в небе видели в Гомеле и Мозыре. Эти города расположены вблизи границы с Украиной.
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Белорусы тоже видели атмосферное явление в небе
Местные жители поздно вечером 19 апреля заметили вспышку света желто-голубого или желто-зеленого цвета. Со стороны Гомеля это явление произошло в южном направлении, а в Мозыре – на юго-востоке. По словам очевидцев, этот эффект был заметен в течение 3 секунд.
Сейчас украинские ученые еще выясняют, что именно вызвало вспышку в небе над Киевщиной, Житомирщиной и Гомельской областью Беларуси. Однако вероятнее всего это было падение болида (метеора).
Что известно о болиде?
Болид — большой яркий метеор, выглядящий как движущийся в небе огненный шар. Явление происходит из-за попадания в плотные слои атмосферы больших твердых частиц, называемых метеорными телами.
Входя в атмосферу со сверхзвуковой скоростью, частица нагревается в результате торможения, и вокруг нее образуется светящаяся оболочка из раскаленных газов. Болиды часто имеют заметный угловой диаметр, и они видны даже днем. Несмотря на это, само явление считается довольно редким.
Источник: Большая Украинская Энциклопедия
Атмосферное явление над небом Киева: что известно сейчас
- Киевляне вечером 19 апреля увидели яркую вспышку в небе, сопровождавшийся громкими звуками. В столице и области звучала воздушная тревога.
- Сначала в КМВА предположили, что это мог упасть спутник NASA, который должен был войти в орбиту Земли именно в тот день. Однако впоследствии представитель офиса коммуникаций NASA Роб Маргетт опроверг эту информацию.
- Утром 20 апреля в Главном центре специального контроля предположили, что это могло быть. вхождение небесного тела, типа метеорита