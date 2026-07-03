На круизном лайнере Ruby Princess вспыхнула эпидемия норовируса: заболели уже более 120 человек

На круизном лайнере Ruby Princess, который совершал 20-дневный рейс из Сан-Франциско в Канаду и на Аляску, произошла масштабная вспышка норовируса. Инфекция была подтверждена у 125 человек, среди которых более сотни пассажиров и десятки членов экипажа.

Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Что известно о вспышке инфекции?

По официальным данным, норовирус подтвердили у 102 пассажиров и 23 членов экипажа. Всего на борту лайнера находились 3032 пассажира и 1144 сотрудника.

Несмотря на значительное количество инфицированных, в компании отмечают, что люди болели не одновременно. Часть пассажиров уже чувствовала себя хорошо к моменту прибытия судна в порт Сан-Франциско.

Медики установили, что причиной вспышки стал норовирус – один из самых распространенных возбудителей острых кишечных инфекций в мире. Он отличается чрезвычайно высокой заразностью и особенно быстро распространяется в местах большого скопления людей. Заразиться можно через загрязненные поверхности, воду, пищу, посуду или при контакте с больным человеком.

К основным симптомам относятся внезапная рвота, сильная диарея, острая боль в животе, тошнота и общая слабость. В большинстве случаев болезнь длится от одного до трех дней и проходит без серьезных последствий. Однако для детей раннего возраста, людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями норовирус может быть опасен из-за риска быстрого обезвоживания организма.

В судоходной компании Princess Cruises сообщили, что после выявления случаев заболевания экипаж немедленно ввел усиленные санитарные протоколы. На всем лайнере провели дополнительную дезинфекцию общественных зон, а перед следующим рейсом судно пройдет полную глубокую очистку.

В компании также подчеркнули, что ситуация находилась под постоянным контролем медицинской службы судна.

По информации CDC, случай на борту Ruby Princess стал уже седьмой крупной вспышкой инфекционных заболеваний на круизных лайнерах, находящихся под юрисдикцией американского ведомства, с начала 2026 года.

В большинстве таких случаев причиной также был именно норовирус. Специалисты объясняют, что круизные суда остаются одним из наиболее уязвимых мест для распространения подобных инфекций из-за большого количества людей, которые длительное время находятся в замкнутом пространстве и пользуются общими помещениями.

Напомним, недавно круизный лайнер MV Hondius стал эпицентром международной вспышки хантавируса, из-за чего в Европе даже начали масштабную операцию по эвакуации пассажиров и экипажа.

Сначала скончался 70-летний мужчина, затем в больнице умерла его 69-летняя жена. Впоследствии число умерших возросло до трех.

Считается, что именно этот мужчина был "нулевым пациентом". Он много путешествовал с женой. Супруги были орнитологами. Одна из версий о том, где и как они заразились, – свалка вблизи города Ушуая на юге Аргентины.