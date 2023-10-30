Китай должен ответить за "младшего брата": чего ждать от встречи Байдена и Си
В ноябре на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) могут встретиться лидеры США и Китая. Джо Байден и Си Цзиньпин предположительно будут обсуждать также российско-украинскую войну.
Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 Каналу, что президент Китая в определенном смысле ответственен за действия Владимира Путина.
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"Китай должен брать обязательства как "старший брат" России за то, что "младший брат" придержится их. Речь идет о нанесении ударов, продолжении экспансии", – отметил Вигиринский.
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В то же время, учитывая актуальность, приоритетом для США, вероятнее всего, будут боевые действия в Израиле.
Что еще будут обсуждать Байден и Си
"Если это будет серьезная встреча, с которой лидеры стран хотят выйти с определенным результатом, то, прежде всего, они будут обсуждать вопросы сосуществования США и Китая", – считает Вигиринский.
Так, Вашингтон и Пекин конкурируют между собой. Поэтому важно добиться соответствующих договоренностей, чтобы не допустить прямого столкновения между странами.
Кроме того, важным остается вопрос "Единого Китая" и принадлежности Тайваня, а также гарантирование демократических выборов, которые должны состоятся в январе 2024 года. К тому же много тревог связано с безопасностью судоходства в Малаккском проливе и Южнокитайском море.
Китайско-американские отношения: последние новости
- США и Китай налаживают отношения. В частности, Си Цзиньпин заявил, что готов сотрудничать с Вашингтоном. Таким способом страны работают над глобальными рисками.
- Несмотря на конкуренцию, США и Китай стали по-настоящему взаимосвязанными. Поэтому в ближайшие годы им нужно выстроить нормальные отношения.
- В то же время 24 октября снова произошел инцидент в Южнокитайском море. Американский бомбардировщик Boeing B-52 и китайский истребитель "Шэньян" J-11 едва избежали столкновения.