Следующая неделя может быть сложной: почему Путину срочно нужно показать какие-то результаты

На следующей неделе запланирована встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Два самых влиятельных в мире политика будут обсуждать, в частности, российско-украинскую войну.

Политолог Алексей Кошель отметил 24 Каналу, что именно поэтому в течение следующей недели Россия будет пытаться достичь какого-то результата на поле боя или в терроре мирного населения Украины.

Читайте также Призрак Третьей мировой? Что может изменить историческая встреча Байдена и Си в Сан-Франциско

"Россия будет пытаться показать либо какой-то результат на поле боя, либо может усиливать обстрелы Украины. Но это исходя исключительно из политической логики", – пояснил Кошель.

Следующая неделя может быть тяжелой для Украины: смотрите видео 24 Канала

Возможно, именно поэтому в Украине теперь чаще объявляют воздушную тревогу, а утром 11 ноября произошла одна из самых масштабных атак за последний период.

Относительно ситуации на фронте – сохраняется напряжение на Авдеевском направлении и вообще на Востоке.

Чего следует ожидать от встречи Байдена и Си

Совершенно очевидно, что лидеры США и Китая затронут тему Украины. Могут появиться если не договоренности, то по крайней мере контуры определенных планов.

Мы можем надеяться, что такая большая комбинация на мировой шахматной доске созрела и два крупнейших лидера будут готовы говорить в результативном формате о российско-украинской войне. Пока что, к большому сожалению, мы видим только поиск компромисса в этом вопросе,

– отметил Кошель.

Надо отдавать себе отчет, что Украина вряд ли будет в центре переговорного процесса. Не менее важными остаются вопросы Израиля и Тайваня.

Именно поэтому стоит надеяться на лучшее, но готовиться к самому худшему. В частности, к сокращению помощи США.

Встреча Байдена и Си: последние новости