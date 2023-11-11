Політолог Олексій Кошель зазначив 24 Каналу, що саме тому впродовж наступного тижня Росія намагатиметься досягти якогось результату на полі бою або в терорі мирного населення України.

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"Росія намагатиметься показати або якийсь результат на полі бою, або може посилювати обстріли України. Але це з огляду виключно політичної логіки", – пояснив Кошель.

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Можливо, саме тому в Україні тепер частіше оголошують повітряну тривогу, а вранці 11 листопада відбулась одна з наймасштабніших атак за останній період.

Щодо ситуації на фронті – зберігається напруження на Авдіївському напрямку та загалом на Сході.

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Цілком очевидно, що лідери США та Китаю торкнуться теми України. Можуть з'явитись якщо не домовленості, то принаймні контури певних планів.

Ми можемо сподіватись, що така велика комбінація на світовій шахівниці визріла і два найбільших лідери будуть готові говорити в результативному форматі про російсько-українську війну. Поки що, на превеликий жаль, ми бачимо лише пошук компромісу в цьому питанні,

– зазначив Кошель.

Треба усвідомлювати, що Україна навряд чи буде в центрі переговорного процесу. Не менш важливими залишаються питання Ізраїлю та Тайваню.

Саме тому варто сподіватись на найкраще, але готуватись до найгіршого. Зокрема, до зменшення допомоги США.

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