Встреча Байдена и Путина не является подарком России, – Белый дом

В Белом доме прокомментировали отношение ко встрече Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня. Там заявили, что американская сторона не расценивает предстоящие переговоры как подарок России.

Об отношении Вашингтона ко встрече Байдена и Путина рассказала во время брифинга заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Белый дом о встрече президентов США и России

Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Нам предстоит много работы,

– отметила Жан-Пьер.

По ее словам, прямые переговоры Байдена и Путина – это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России, а также попытаться урегулировать разногласия и определить сферы, где можно достичь прогресса.

Детали предстоящей встречи Байдена и Путина