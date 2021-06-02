Встреча Байдена и Путина не является подарком России, – Белый дом

В Белом доме прокомментировали отношение ко встрече Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня. Там заявили, что американская сторона не расценивает предстоящие переговоры как подарок России.
Об отношении Вашингтона ко встрече Байдена и Путина рассказала во время брифинга заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Белый дом о встрече президентов США и России
Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Нам предстоит много работы,
– отметила Жан-Пьер.
По ее словам, прямые переговоры Байдена и Путина – это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России, а также попытаться урегулировать разногласия и определить сферы, где можно достичь прогресса.
Детали предстоящей встречи Байдена и Путина
- С просьбой о необходимости встречи к Путину первым обратился Байден. Президент США предложил лидеру Кремля встретиться еще в конце апреля во время телефонного разговора.
- Впоследствии стороны договорились, что американский и российский президенты встретятся 16 июня в Женеве. Туда Байден приедет на саммит с лидерами Евросоюза.
- По данным СМИ, разговор Байдена и Путина может состояться в женевском отеле InterContinental.
- У Байдена рассказали, что в первую очередь политики обсудят двусторонние отношения США и России.