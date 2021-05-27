Кравчук уверен, что встреча Байдена и Путина повлияет на ТКГ и нормандский формат

Леонид Кравчук убежден, что Владимир Путин и Джо Байден во время встречи обсудят украинский вопрос. Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе считает, что это окажет влияние на работу ТКГ и нормандский формат.
О встрече президентов США и России и ее влиянии на переговоры по Донбассу Кравчук рассказал в эфире одного из телеканалов.
Читайте также Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, – Кравчук
Влияние встречи Путина и Байдена на ТКГ
Глава украинской делегации выразил уверенность в том, что Байден и Путин обсудят украинский вопрос.
Важно, в каком формате он будет обсуждаться и нужны ли будут консультации со стороны Украины как жертвы российской агрессии,
– отметил Кравчук.
Он верит, что американский лидер в своем стиле поставит перед Россией вопрос о том, что она должна прекратить агрессию против Украины и вывести свои вооруженные силы.
"Я думаю, такой вопрос будет поставлен и это, безусловно, повлияет в будущем на нашу работу на минской площадке и в нормандском формате", – подчеркнул политик.
Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в швейцарской Женеве.
Обратите внимание Россия делает все, чтобы заблокировать переговоры, – Кравчук о нормандском формате
Встреча лидеров США и России: что известно
- С предложением встречи к Путину первым обратился Байден, это произошло еще в апреле 2021 года.
- Президент США предложил лидеру Кремля встретиться в третьей стране. Тогда организовать встречу согласились Финляндия, Австрия и Исландия.
- 25 мая официальные представители сторон согласовали окончательную дату и место встречи.