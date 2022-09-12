Путин тогда раскрыл свои карты Байдену, – политолог о встрече политиков в июне 2021 года

США не готовы признавать россию страной-спонсором терроризма. Однако Байден совершенно четко демонстрирует антипутинскую позицию, которую он готовил с момента встречи с президентом россии в июне 2021 года.

Такое мнение 24 каналу озвучил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Ранее сообщалось, что Литва требует от путина безоговорочной капитуляции в войне.

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Отношение Байдена к россии

Клочок рассказал, что у Байдена абсолютно антипутинская позиция. Впрочем, не антироссийский. Он понимает, что в россии проживает 147 миллионов человек, у которых может быть ложная идеология, но они там есть.

Я уверен: по этому поводу прописана четкая стратегия,

– отметил политический и экономический эксперт.

Белый Дом не "закрыл глаза"

Он сказал, что некоторые скептики обвиняют, мол, Белый Дом "закрыл глаза". Это совершенно не соответствует действительности, потому что от США мы получили уже 21 пакет помощи на сумму более 40 миллиардов долларов.

"Кроме того, США консолидировали мир для того, чтобы он помогал Украине. Помощь от "Рамштайн", из других институтов, мы же понимаем, не просто так происходит. Поэтому ставить под сомнение позицию США, которая действительно кажется странной, не надо", – заметил Клочок.

Он добавил, что три месяца тому назад на американском телевидении даже показывали, как в Пентагоне учатся украинские пилоты. Это означает, что помощь от США для нас будет длительной и еще более объемной.

Байден понимает, как "работает кгб"

По его словам, Байден один из немногих политиков в мире, у которого был опыт лично общаться еще с чиновниками ссср. То есть он понимает, как устроена эта так называемая система "кгб", которая имеет отражение в современной россии.

Единственная встреча между Байденом и путиным была в Женеве в июне 2021 года. Путин тогда раскрыл свои карты. Байден о них знал, намерения понимал и к этому очень последовательно готовился,

– подчеркнул политический и экономический эксперт.

Россия не будет существовать в нынешнем виде

Клочок считает, что еще тогда в июне, Байден говорил путину, что путин сам решать не будет. Будет так, как скажет Байден, или так, как того потребует цивилизованный мир.

"Россия в нынешнем виде существовать не будет. Это касается и политического режима и всего прочего", – подчеркнул он.

Политический и экономический эксперт продолжил, что Байден не может просто так сказать: "Я принял решение свергнуть путинский режим". Однако большее значение имеют действия, а не слова.

Например, если США сейчас признают страной-террористом, то США должны принять беспрецедентное количество санкций в отношении россии и сотрудничающих с ней стран. Это приведет к нарушению многих логистических цепочек,

– подытожил он.

Клочок о встрече Байдена и путина в 2021 году: смотрите видео

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