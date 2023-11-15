Начало важного диалога: чего ожидать от исторического визита Си в США
В среду, 15 ноября, лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско, где встретится с президентом США Джо Байденом. Этот визит важен, но приведут ли эти переговоры к прорывным решениям – пока неизвестно.
Диалог между Си и Байденом может улучшить обстановку в мире. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Встреча Си и Байдена важна
Геннадий Гудков отметил, что Си Цзиньпин и Джо Байден встретятся во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Переговоры важны, но пока рано делать выводы.
Я бы от этой встречи не ожидал прорывных открытий, шагов и действий. Думаю, это начало важного диалога, который может привести к улучшению обстановки в мире. Понятно, что в Тихоокеанском регионе прежде всего. Мы понимаем проблемы Тайваня, сложные отношения между Китаем и Японией, Китаем и Южной Кореей,
– предположил он.
Разговор между Китаем и США очень важен для уменьшения напряжения в мире. Однако пока неизвестно, будет ли этот диалог содержательным, даст ли серьезные результаты.
Гудков о визите Си в США: смотрите видео
Переговоры между Си и Байденом: главное
- Си Цзиньпин 25 октября заявил, что готов сотрудничать из США. Впоследствии глава МИД Китая Ван И посетил Вашингтон для подготовки ко встрече лидера КНР с Джо Байденом.
- В Белом доме заявили, что встреча президентов США и Китая состоится 15 ноября в Сан-Франциско во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Отмечалось, что Си и Байден будут говорить об отношениях США и КНР, а также региональных и глобальных вопросах.
- Известно, что Си Цзиньпин уже прибыл на самолете в Сан-Франциско, где в необъявленном месте в районе залива будет встреча с Байденом, а затем он посетит ежегодный саммит.
- Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби подтвердил, что одной из ключевых тем переговоров между Байденом и Си будет Украина.