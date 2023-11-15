Начало важного диалога: чего ожидать от исторического визита Си в США

В среду, 15 ноября, лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско, где встретится с президентом США Джо Байденом. Этот визит важен, но приведут ли эти переговоры к прорывным решениям – пока неизвестно.

Диалог между Си и Байденом может улучшить обстановку в мире. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Встреча Си и Байдена важна

Геннадий Гудков отметил, что Си Цзиньпин и Джо Байден встретятся во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Переговоры важны, но пока рано делать выводы.

Я бы от этой встречи не ожидал прорывных открытий, шагов и действий. Думаю, это начало важного диалога, который может привести к улучшению обстановки в мире. Понятно, что в Тихоокеанском регионе прежде всего. Мы понимаем проблемы Тайваня, сложные отношения между Китаем и Японией, Китаем и Южной Кореей,

– предположил он.

Разговор между Китаем и США очень важен для уменьшения напряжения в мире. Однако пока неизвестно, будет ли этот диалог содержательным, даст ли серьезные результаты.

Гудков о визите Си в США: смотрите видео

Переговоры между Си и Байденом: главное