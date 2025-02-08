Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что однажды Трамп уже допустил ошибку при общении с российским диктатором. Пока США оттягивают эту встречу, Кремль пытается сорвать все возможные будущие контакты Украины с администрацией Штатов.

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Как может пройти встреча Трампа и Путина

Экс-сотрудник КГБ заметил, что Украине важно, чтобы Трамп сначала встретился с Зеленским, а не с Путиным. Президенты США и Украины обсудили бы различные сценарии окончания войны.

Российский диктатор же имеет целью сорвать переговоры России с Украиной, чтобы посадить к себе за стол Трампа, которому бы он выдвигал свои условия.

Трамп поддается манипуляциям через лесть. Путин это продемонстрировал в нескольких своих интервью, где хвалил Трампа и транслировал его нарративы, чтобы ему понравиться. Если Трамп сядет за стол переговоров с Путиным, он в этот момент проиграет, а Путин выиграет,

– подчеркнул он.

Когда Трамп встретился с российским диктатором во время своей первой каденции, на одной из пресс-конференций сказал, что доверяет Путину больше, чем американской Службе безопасности. После этого президент США получил волну критики. Поэтому сейчас люди Трампа его предупреждают, чтобы он был осторожен.

Думаю, эту встречу будут оттягивать. Трампу она не очень нужна, но нужна Путину. Он хочет показать миру, что он на уровне с президентом США,

– подчеркнул Жирнов.

Он отметил, что одним из инструментов Кремля сорвать встречу Трампа с Зеленским являются заявления о "нелегитимности" президента Украины. Пока российский диктатор у власти, война не закончится, ведь он не признает свою ошибку.

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны сообщили, что Путин готов к переговорам с США, но выдвинул условие – капитуляция Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что российский диктатор действует на грани идиотизма и будет пытаться воевать в течение 2025 года и торговаться. Такое поведение только усиливает вероятность кризиса в России.

Экс-сотрудник КГБ добавил, что сейчас Украина имеет лучшие отношения с Трампом, чем за время его первой каденции. Нашему государству нужного его заинтересовать тем, что он любит, а именно деньгами, и доказать, что украинцы могут заплатить за военную помощь. Говорится о редкоземельных металлах Украины, которыми заинтересовался президент США.