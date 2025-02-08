Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що одного разу Трамп вже припустився помилки при спілкуванні з російським диктатором. Поки США відтягують цю зустріч, Кремль намагається зірвати усі можливі майбутні контакти України з адміністрацією Штатів.

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Як може пройти зустріч Трампа та Путіна

Експрацівник КДБ зауважив, що Україні важливо, щоб Трамп спершу зустрівся з Зеленським, а не з Путіним. Президенти США та України обговорили б різні сценарії закінчення війни.

Російський диктатор ж має на меті зірвати переговори Росії з Україною, щоб посадити до себе за стіл Трампа, якому б він висував свої умови.

Трамп піддається маніпуляціям через лестощі. Путін це продемонстрував у кількох своїх інтерв'ю, де хвалив Трампа та транслював його наративи, щоб йому сподобатись. Якщо Трамп сяде за стіл перемовин з Путіним, він в цей момент програє, а Путін виграє,

– наголосив він.

Коли Трамп зустрівся з російським диктатором під час своєї першої каденції, на одній з пресконференцій сказав, що довіряє Путіну більше, ніж американській Службі безпеки. Після цього президент США отримав хвилю критики. Тому зараз люди Трампа його попереджають, щоб він був обережний.

Думаю, цю зустріч будуть відтягувати. Трампу вона не дуже потрібна, але потрібна Путіну. Він хоче показати світу, що він є на рівні з президентом США,

– підкреслив Жирнов.

Він зазначив, що одним з інструментів Кремля зірвати зустріч Трампа з Зеленським є заяви про "нелегітимність" президента України. Поки російський диктатор є при владі, війна не закінчиться, адже він не визнає свою помилку.

Зверніть увагу! Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Путін готовий до переговорів з США, але висунув умову – капітуляція України. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що російський диктатор діє на межі ідіотизму і намагатиметься воювати протягом 2025 року та торгуватись. Така поведінка лише посилює імовірність кризи у Росії.

Експрацівник КДБ додав, що зараз Україна має кращі відносини з Трампом, ніж за час його першої каденції. Нашій державі потрібного його зацікавити тим, що він любить, а саме грошима, та довести, що українці можуть заплатити за військову допомогу. Мовиться про рідкоземельні метали України, якими зацікавився президент США.