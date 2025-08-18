Такое мнение 24 Канала высказал публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что пока с российским диктатором не о чем договариваться. С другой стороны, американцы могли бояться пригласить президента Украины по одной причине.

Почему Зеленского не пригласили на саммит на Аляске?

По словам публициста, хорошо, что Зеленского не пригласили на Аляску. Ведь пока непонятно, готов ли российский диктатор к окончанию войны, даже под давлением американцев, поэтому нет смысла с ним видеться.

Будем говорить, когда Путин будет подогрет Трампом. Если тот почувствует существенное давление от администрации США и поймет, что вторичные и секторальные санкции на российскую экономику станут реальностью, тогда уже будет смысл планировать встречу Зеленского и Путина,

– сказал он.

Богданов отметил, что даже, если бы Зеленского хотели пригласить на Аляску, американцы понимали, что Путин мог бы отказаться лететь. Российский диктатор просто бы спрыгнул, сказав, что не о чем говорить.

Если же стороны в будущем все же бы смогли достичь соглашения о прекращении огня – Путин бы тоже не поехал подписывать документ, чтобы не опозориться перед россиянами, а выслал бы своих чиновников.

Заметим, что в понедельник, 18 августа, Трамп будет принимать Зеленского в Белом доме. На встрече также будут присутствовать европейские лидеры. Визит в США может стать решающим моментом для президента Украины, ведь его отношения с Трампом были напряженными.