Таку думку 24 Каналу висловив публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що поки що з російським диктатором немає про що домовлятись. З іншого боку, американці могли боятись запросити президента України з одної причини.

Чому Зеленського не запросили на саміт на Алясці?

За словами публіциста, добре, що Зеленського не запросили на Аляску. Адже поки що незрозуміло, чи готовий російський диктатор до закінчення війни, навіть під тиском американців, тому немає сенсу з ним бачитись.

Будемо говорити, коли Путін буде підігрітий Трампом. Якщо той відчує суттєвий тиск від адміністрації США і зрозуміє, що вторинні та секторальні санкції на російську економіку стануть реальністю, тоді вже буде сенс планувати зустріч Зеленського і Путіна,

– сказав він.

Богданов зауважив, що навіть, якби Зеленського хотіли запросити на Аляску, американці розуміли, що Путін міг би відмовитись летіти. Російський диктатор просто би зістрибнув, сказавши, що немає про що говорити.

Якщо ж сторони в майбутньому все ж би змогли досягнути угоди про припинення вогню – Путін би теж не поїхав підписувати документ, щоб не зганьбитись перед росіянами, а вислав би своїх посадовців.

Зауважмо, що у понеділок, 18 серпня, Трамп прийматиме Зеленського в Білому домі. На зустрічі також будуть присутні європейські лідери. Візит до США може стати вирішальним моментом для президента України, адже його стосунки з Трампом були напруженими.