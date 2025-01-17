Трамп может встретиться с Путиным: будут ли переговоры успешными, зависит от одного

Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин боится Дональда Трампа, ведь тот способен остановить войну. Будущий президент США и российский диктатор могут встретиться, но для этого Трампу нужно подготовиться.

Он должен иметь важные рычаги влияния, например, экономическое давление на страну-агрессора и усиленная помощь Украине. Такое мнение 24 Каналу выразил бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн, отметив, что это заставит Путина пойти на уступки.

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Ключ к успеху переговоров Трампа и Путина

По словам бывшего посла, Трамп – неизвестная территория, что дает ему определенные рычаги влияния. Поэтому весьма вероятно, что российский диктатор нервничает из-за того, что может сделать будущий президент США. Возможно, что и сам Трамп еще нет стратегии относительно войны против Украины.

Однако Трамп имеет варианты, один из них – усиление давления на Россию. Он говорил о идее встречи с Путиным, поэтому ему нужны иметь рычаги влияния – увеличение американской поддержки и усиление давления на российскую экономику,

– подчеркнул он.

Российская экономика является Ахиллесовой пятой страны-агрессора, поэтому Трамп мог бы еще больше усилить санкции, особенно по экспорту нефти, и усилить вторичные санкции, чтобы помешать третьим странам предоставлять все виды услуг для России.

Я бы советовал Трампу не спешить встречаться с Путиным, потому что перед этим он должен подготовить не только "пряник", но и "большой кнут". Если Трамп это сделает, у него может появиться шанс убедить Путина уступить, если нет, то встреча будет провальной,

– заметил Лайн.

Он отметил, что США не может навязать России мирное соглашение, ведь Кремль все равно будет продолжать войну, чтобы не унижаться перед Трампом. Путин захочет доказать, что он чего-то достиг в обмен на огромные потери российских жизней и ресурсов, у него будет возможность сказать США "нет".

Вышеупомянутые рычаги влияния, по мнению бывшего посла, не означают, что Путин сдастся Трампу, однако тогда США будут иметь более сильную позицию на переговорах.

Поэтому невозможно заставить Путина, но нужно его убеждать. И убеждать его не предлагая вознаграждение, а продолжая давить на него,

– сказал он.

Лайн добавил, что российского диктатора действительно можно будет убедить, если Путин серьезно обеспокоится, что не может достигать быстрого прогресса в войне, что прогресс, которого россияне достигли в последнее время на линии фронта, был медленным, а экономическая ситуация в России ухудшается.

Из-за этих факторов диктатор будет искать выход из ситуации. Это не означает, что это заставляет его сдаться. Однако это дает ему стимул согласиться на прекращение огня,

– подчеркнул бывший посол.

Кстати, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заметил, что когда избранный президент США пообщается с российским диктатором, то осознает, что неадекватный Путин хочет закончить войну исключительно в рамках своего личного сценария. Поэтому позиции по финалу войны США, Украины, Великобритании и других стран должны быть синхронизированы.