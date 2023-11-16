Россия уже не влияет на глобальные процессы: Подоляк подытожил встречу Байдена и Си Цзиньпина

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк выразил "осторожный оптимизм" от встречи президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, которая состоялась в четверг, 15 ноября.

По его словам, встреча президентов США и Китая стала сигналом для мира. Этот сигнал несет новый глобальный порядок и большую стабильность.

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Это прекрасный сигнал миру – диалог вместо конфронтации

По словам Подоляка, переговоры лидеров США и Китая во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества влекут за собой "осторожный оптимизм".

Это отличный сигнал мира: диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, обязательность правил, стабильность и предсказуемость,

– добавил он.

Советник руководителя ОП отметил, что после переговоров Россия окончательно исключена из списка тех, кто реально влияет на глобальные процессы.

Также он отметил, что страна агрессор почти несубъектная и имеет нулевое влияние. В частности, она делает ставку на хаос, разрушение, поддержку насилия как инструмент внешней политики.

Подоляк считает, что Россия имеет "отвратительную репутацию, о которую нельзя пачкаться".



"Всего этого не нужно тем, кто хочет видеть горизонты, будущее, взаимные ограничительные правила", – отметил он.

Что известно о встречах Байдена и Си Цзиньпина