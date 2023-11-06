Встреча Байдена и Си Цзиньпина: политолог рассказал, почему это невыгодно Путину
Вероятная встреча Джозефа Байдена и Си Цзиньпина состоится в ноябре на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Сан-Франциско. Быстрых результатов не стоит ожидать, но переговоры в этом случае лучше, чем прямое и жесткое противостояние между США и Китаем.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Владимир Фесенко, объяснив, почему президенту России Владимиру Путину выгодно жесткое противоборство между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Отметим, что недавно китайский лидер заявил, что готов сотрудничать с США.
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Есть разногласия
Как отметил Фесенко, встреча Байдена и Си Цзиньпина очень невыгодна для Путина. Он надеется, что Пекин будет в дальнейшем поддерживать войну против Украины и будет вместе с Москвой против Вашингтона.
Однако у Китая несколько иная позиция. Пекин сейчас и в экономической, и геополитической конкуренции с США. Китай стремится к мировому лидерству,
– сказал политолог.
Россия хочет многополярного мира, где страна-агрессор будет одним из центров влияния. В то же время Китай хочет двухполярного мира, где есть только два больших государства – США и Китай, которые между собой договариваются, конкурируют, но все решают только они.
Здесь есть разногласия. Я думаю, что сейчас Китай не готов и не желает прямой, особенно военной, конфронтации с Соединенными Штатами. Это слишком рискованно, к тому же это большой негатив для мировой торговли,
– добавил Фесенко.
По его словам, в интересах Китая и России есть ряд отличий. Миру важно, чтобы США и Китай продолжали свой диалог. Конечно, между Пекином и Вашингтоном есть конкуренция и определенное геополитическое противостояние, но в данной ситуации пусть они договариваются и ведут переговоры.
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- Лидеры США и Китая должны встретиться на саммите в Сан-Франциско, который состоится 11 – 17 ноября. Вероятно, Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать ядерную безопасность и войну в Украине.
- Ранее о встрече руководителей договорились Байден и глава китайского МИД Ван Й. Министр впервые за пять лет посетил США.
- Отметим, что еще в июне 2023 года Байден сделал заявление, что в ближайшие месяцы планирует встретиться с лидером Китая.