Джонсон поговорил с Трампом об Украине: чего ожидать от встречи

Недавно состоялась встреча бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Один является большим другом Украины, другой – возможной угрозой.

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко сказал 24 Каналу, чего ждать от встречи и какова роль Джонсона в российско-украинской войне. Отметим, во время диалога Трамп сказал, что Украина ему небезразлична.

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О чем свидетельствует встреча Трампа и Джонсона

Чаленко отметил, что Борис Джонсон является мощным проукраинским коммуникатором, который показал свою преданность украинско-британским отношениям и вообще поддержке Украины, учитывая российскую агрессию.

Это еще раз доказывает, что к Трампу нужно искать подходы, а именно людей. Таких медиаторов, через которых можно доносить украинскую позицию.

Визиты различных должностных лиц к Трампу свидетельствуют о том, что у него еще не совсем сформировано видение, как действовать в отношении российско-украинской войны в случае победы на выборах президента США.

Через Бориса Джонсона постараемся сделать так, чтобы Трамп не полностью отдавался в пророссийское лоно. Риски на самом деле серьезные. Уже видим, как в пропагандистских эфирах вместо фраз "Крым наш" звучит "Трамп наш".

В этой ситуации нужно сохранять стратегические отношения с Соединенными Штатами, и соответственно работать с обеими партиями и обоими кандидатами на президентской гонке,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

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Сможет ли Джонсон подобрать необходимые слова, чтобы Трамп поддерживал Украину

Борис Джонсон – одаренный оратор и публицист. Он умеет выражать свое мнение и аргументировать его. Политик может доступно донести Трампу важность Украины в системе глобальной безопасности и ее оборонную поддержку в будущем.

Однако наше государство, по словам главы Центра анализа и стратегий, не должно делать стопроцентную ставку на Джонсона. Нужен более широкий подход и поиск дополнительных коммуникаторов из Европы.

Например, президент Польши Анджей Дуда, который тоже является довольно таким сторонником господина Трампа. Это чувствуется, поэтому этот канал можно использовать,

– отметил Чаленко.

Вероятно, также Дональд Трамп понимает, что к нему сейчас приезжают разные политики, учитывая то, что он является наиболее рейтинговым кандидатом. Соответственно европейские чиновники хотят "зацементировать" возможность влиять на события, если Трамп победит на президентских выборах США.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде обсудил свои "мирные инициативы" по завершению войны в Украине.