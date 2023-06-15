Россияне очень скоро удивятся, – политолог предположил результаты "Рамштайна"
В четверг, 15 июня, в Бельгии проходила 13-я встреча в формате "Рамштайн". Во время встречи акцент делался на авиации и системах противовоздушной обороны.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он подчеркнул, что ранее в комментариях официальных лиц звучали системы Patriot и NASAMS.
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"Совершенно очевидно то, что наши партнеры хотят расширить нашу защиту от воздушных угроз со стороны России, чтобы и наши инфраструктурные объекты были защищены, наши города, и чтобы обеспечивалось прикрытие системами ПВО Вооруженных Сил Украины, которые ведут оборону и наступают", – заметил он.
"Рамштайн" в форме марафона
Алексей Буряченко отметил, что 13-й "Рамштайн" отличается от других. В преддверии встречи официальные лица заявляли, что будут помогать Украине.
Кроме того, этот формат будет работать в форме марафона. Исполнительный директор Международной ассоциации малых общин пояснил, что встречи в формате "Рамштайн" будут проходить чаще. Принимают решение закрывать потребности ВСУ и предоставлять то, что больше всего тратится.
Думаю, что россияне очень скоро удивятся и ощутят всю силу ВСУ, контрнаступления и нашего креатива. Наша задача – освободить оккупированные территории и людей там. Мы на своей земле, поэтому мы очень мотивированы,
– подчеркнул политолог.
Встреча в формате "Рамштайн" 15 июня: главное
- Утром 15 июня министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Брюссель на встречу в формате "Раммштайн". Ранее он объяснял, что должны обсудить ПВО, "авиационную коалицию", обучение украинских пилотов и передачу истребителей.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" партнеры рассказали о предстоящих планах тренировок, а также о техническом обслуживании техники, которую уже передали Украине.
- Перед саммитом Альянса в Вильнюсе должны были обсудить возможные политические решения относительно вступления Украины. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Эстония поддерживает членство Украины в НАТО, однако во время войны вступить в Альянс невозможно.