Встреча Мерца с Трампом: что может дать визит канцлера Германии в США Украине

В четверг, 5 июня, канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с Дональдом Трампом в США. Хотя политики являются кардинально разными, учитывая собственные взгляды, они могут прийти к общему мнению относительно Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, заметив, что они могут договориться о военной помощи. Это будет выгодно и Германии, и США.

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Что может дать Украине встреча Мерца и Трампа

Во время встречи Мерц мог проговорить, что Европа готова рассмотреть возможность совместного с США производства оружия для Украины. Или же то, что Европа готова покупать для нашей страны оружие.

Если о совместном – это производство Patriot в Германии. Если о выкупе – это о баллистике. Такой шаг был бы победный для Мерца и сыграть в плюс для Трампа,

– подчеркнул Саакян.

Политолог отметил, что Мерц не является союзником Трампа в понимании президента США, а наоборот. Белый дом делал все, чтобы тот не стал канцлером. Именно поэтому их встреча не является разговором двух друзей или идеологических соратников.

Мерц является центристским политиком классической немецкой школы. Он самостоятельно и последовательно прошел все ступеньки бизнеса и политики, чтобы сесть в кресло канцлера. Между тем Трамп унаследовал свой бизнес от отца, строил свою политическую карьеру с помощью махинаций и пришел в Белый дом как популист.

"Все же Германия является серьезным экономическим объектом, а Трампу большие цифры понятны. Иронии и пикантности добавляет и то, что Трамп является этническим немцем", – сказал он.

Саакян добавил, что Мерцу нужно демонстрировать, что Германия и США имеют хорошие отношения, одновременно Трамп не намерен "наезжать" на канцлера.

К слову, Мерц заявил, что Трамп является ключевым лицом, способным остановить войну России против Украины. Канцлер также подчеркнул, что Германия стоит на стороне Украины и пытается усилить ее способность противостоять российской агрессии.