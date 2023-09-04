В Еврокомиссии поделились ожиданиями от встречи Эрдогана и Путина
Европейские чиновники призывают Россию прекратить блокировать Черное море и присоединиться к Черноморскому зерновому соглашению. Также они осуждают ночную атаку на Юг Украины.
В Еврокомиссии ожидают, что после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и Путина Россия вернется к Черноморскому зерновому соглашению и прекратит незаконную агрессию против Украины, в частности, против экспорта украинского зерна. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.
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В Еврокомиссии осуждают очередную масштабную атаку России на Одесскую и Днепропетровскую области минувшей ночью. По словам Питера Стано, оккупанты обстреляли объекты для экспорта украинского зерна, в том числе в районе Дуная.
Это еще раз демонстрирует, как Россия своими действиями, ставящими под угрозу миллионы уязвимых людей по всему миру, обостряет мировые цены на продовольствие и глобальный продовольственный кризис.
– сказал спикер Еврокомиссии.
Стано напомнил, как Россия фактически подорвала самый эффективный способ экспорта украинского зерна, выйдя из Черноморского зернового соглашения, а затем обстреляв линии солидарности. Он отметил, что Россия зарабатывает деньги на блокировке украинского зерна, поскольку повышает мировые цены и увеличивает собственный экспорт.
Мы призываем Россию, с одной стороны, присоединиться к Черноморской зерновой инициативе, а с другой стороны, прекратить свою незаконную агрессию и блокирование Черного моря с помощью своих военных,
– сказал Питер Стано.
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Что известно о встрече в Сочи
- Сегодня, 4 сентября, в Сочи проходит встреча президентов Турции и России. Путин пригласил Эрдогана к себе, потому что боится выезжать за границу. Согласно ордеру Международного уголовного суда, его должны арестовать.
- Очень забавной была оговорка переводчика на встрече: он сказал, что между Турцией и Россией идет война. На самом же деле речь шла о российско-украинской войне. Путина перекосило от таких слов.
- Турецкий президент приехал с министрами и первой леди Эмине Эрдоган. Он сказал, что за переговорами наблюдает весь мир.
- Путин подтвердил, что готов поговорить о зерновом соглашении с Эрдоганом, а также пообещал: "не обойдем вниманием и украинский кризис". Еще одной темой встречи должно стать завершение переговоров по созданию газового хаба.