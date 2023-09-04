В Еврокомиссии поделились ожиданиями от встречи Эрдогана и Путина

Европейские чиновники призывают Россию прекратить блокировать Черное море и присоединиться к Черноморскому зерновому соглашению. Также они осуждают ночную атаку на Юг Украины.

В Еврокомиссии ожидают, что после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и Путина Россия вернется к Черноморскому зерновому соглашению и прекратит незаконную агрессию против Украины, в частности, против экспорта украинского зерна. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.

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В Еврокомиссии осуждают очередную масштабную атаку России на Одесскую и Днепропетровскую области минувшей ночью. По словам Питера Стано, оккупанты обстреляли объекты для экспорта украинского зерна, в том числе в районе Дуная.

Это еще раз демонстрирует, как Россия своими действиями, ставящими под угрозу миллионы уязвимых людей по всему миру, обостряет мировые цены на продовольствие и глобальный продовольственный кризис.

– сказал спикер Еврокомиссии.

Стано напомнил, как Россия фактически подорвала самый эффективный способ экспорта украинского зерна, выйдя из Черноморского зернового соглашения, а затем обстреляв линии солидарности. Он отметил, что Россия зарабатывает деньги на блокировке украинского зерна, поскольку повышает мировые цены и увеличивает собственный экспорт.

Мы призываем Россию, с одной стороны, присоединиться к Черноморской зерновой инициативе, а с другой стороны, прекратить свою незаконную агрессию и блокирование Черного моря с помощью своих военных,

– сказал Питер Стано.

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