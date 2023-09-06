Эрдоган приехал посмотреть на "дедушку": какова была цель его поездки в Россию

И турецкому президенту Реджепу Эрдогану, и российскому диктатору Владимиру Путину нужна была встреча. Но результаты этого визита не являются значительными.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирнов, заметив, что это была обычная встреча без каких-либо особых результатов. Это был так называемый "визит вежливости".

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Зачем Эрдоган ехал в Путин

Как считает Жирнов, с февраля 2023 года Эрдоган принял несколько решений, изрядно разозливших Путина. Теперь он попытался нормализовать отношения с диктатором, ведь Турция, к сожалению, заинтересована в некотором сотрудничестве с Россией в экономической сфере.

Известно, что страна-агрессор строит на территории Турции АЭС по достаточно хорошим условиям. Эрдоган заинтересован в поставках российской нефти, а также – в дальнейших поездках туристов на турецкие курорты.

Взаимный интерес. Оба показали, что они значимы в международной политике. Путин получил картинку. Эрдоган мог получить определенные преференции. Наверное, ему удалось получить компенсацию в виде российского зерна. Турции все равно, кто ей снабжает зерно – Украина или Россия,

– отметил Жирнов.

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Вероятно, Эрдоган тоже хотел узнать, в какой реальной форме находится Путин. Он был убежден, что на встречу не пришлют двойника. Эта информация будет полезна также западным разведкам.

Встреча Путина и Эрдогана: коротко