Путин чуть не лез его обнимать, – политолог указал на интересные моменты встречи с Эрдоганом

Недавно состоялась встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным в Сочи. Российские пропагандистские СМИ пытались доказать, что вроде бы президент Турции приехал "на поклон", но опять что-то пошло не по плану.

Самым же радостным казался именно Путин. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что российский диктатор чуть не лез обнимать Эрдогана, хотя любит держать всех на расстоянии 20-метрового стола.

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Интересные моменты во время встречи

Российские пропагандистские СМИ распространяли информацию, что якобы Эрдоган приехал "на поклон" к Путину. Однако следует обратить внимание на начало встречи лидеров Турции и России.

Рейтерович указал на интересные моменты во время встречи Эрдогана и Путина: смотрите видео

Наиболее довольным выглядел как раз Путин. Он там прыгал и чуть не лез обнимать Эрдогана. Это притом, что он не любит держать близкую дистанцию. Было заметно, что Путину льстит приезд Эрдогана,

– заметил политолог.

В первую очередь президент Турции отстаивает национальные интересы именно своего государства. Ведь кроме зерновой сделки говорилось и о других вещах. В частности, об усилении сотрудничества между банковскими системами двух стран, строительстве атомной электростанции на юге Турции и торговле газом.

Также отметим, Реджеп Эрдоган подробно не комментировал переговоры по зерновому соглашению. Все заявления, которые турецкий президент делал накануне или во время встречи, достаточно неоднозначны. Предположим, Турция выжидает дальнейшее развитие ситуации и впоследствии выйдет с более серьезными заявлениями.

Давайте не будем забывать. Турция в любой момент может легко ответить России, и этот ответ, мягко говоря, не понравится Путину. В Турции много рычагов влияния на Россию, чем в России на Турцию,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Встреча Эрдогана и Путина: что известно