Встреча с Келлогом восстанавливает надежду, – Зеленский

Во время традиционного вечернего обращения 20 февраля Владимир Зеленский вспомнил о встрече с Китом Келлогом. На ней говорили и о соглашении по ископаемым. Стороны будут работать быстро, но в то же время взвешенно.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Интересно, что иностранные СМИ видят во встрече с Келлогом добрый знак – вероятно, Украина и США вернулись к обсуждению соглашения по редкоземельным металлам, только уже "улучшенному".

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Как Зеленский отозвался о встрече с Келлогом

По словам президента, детали соглашений важны.

Нам нужны сильные соглашения с Америкой, соглашения, которые действительно сработают. Я поручил работать быстро и очень-очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение. Чем лучше прописаны детали, тем больше результат,

– сказал он.

В целом Зеленский охарактеризовал встречу с Келлогом как такую, которая восстанавливает надежду.

Кроме этого, говорили о ситуации на фронте и необходимости освободить всех пленных, которых удерживает Россия. И, конечно, о том, что наше государство нуждается в надежной и четкой системе гарантий безопасности. Это нужно, чтобы "война больше не вернулась и чтобы россияне не ломали жизни".

Наконец Зеленский выразил уверенность, что мир нужен и Украине, и Европе, и Америке – всем в мире.