Министр иностранных дел Украины рассказал перед заседанием Совета Украина – НАТО, что 28 ноября провел первую встречу с новым главой МИД Словакии, передает корреспондент 24 Канала София Назаренко из Брюсселя. Кулеба добавил, что встреча с Юраем Бланаром оказалась продуктивной.

Важно Украина гораздо ближе: Столтенберг рассказал о рекомендациях по реформам для членства в НАТО

Сотрудничество продолжится

Дмитрий Кулеба после переговоров со словацким коллегой подчеркнул, что сотрудничество Украины со словацкими оборонными кампаниями продолжится.

Вчера (28 ноября – 24 Канал) у меня была продуктивная встреча с министром иностранных дел Словакии и могу сказать, что мы прекрасно понимаем друг друга,

– отметил Кулеба.

Глава МИД Украины подтвердил, что центр технического обслуживания украинской тяжелой техники будет и дальше будет функционировать в Словакии. А контракты между украинскими и словацкими компаниями по производству оружия будут пролонгированы.

Кулеба подчеркнул, что не видит никаких рисков по прекращению помощи со стороны Словакии. В то же время относительно Венгрии, цель которой заблокировать вступление Украины в ЕС, глава МИД прогнозов не делал.

"Давайте подождем две недели и посмотрим, чем это закончится", – подчеркнул он.

Что известно о позиции Словакии по помощи Украине