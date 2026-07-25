Как отметил в эфире 24 Канала политолог Петр Олещук, россияне постоянно манипулируют и оказывают давление. Кроме того, они постоянно упоминают о встрече Трампа и Путина в Анкоридже и ссылаются на договоренности, которые якобы были там достигнуты.
Кто, кроме Трампа, больше всего влияет на переговоры
По словам россиян, Дональд Трамп якобы пообещал в Анкоридже, что будет оказывать давление на Украину, чтобы мы вышли из Донецкой области. Если это не получается, тогда Лавров в публичном пространстве начинает упоминать июнь 2024 года, когда сам Путин требовал, чтобы ВСУ вышли со всех территорий, которые россияне включили в свою Конституцию.
Похоже, что Марко Рубио прекрасно понимает, что россияне манипулируют. Он и раньше это знал, просто не спешил показывать, пока Трамп носился с идеей перезагрузки отношений и дружбы с Россией,
– добавил политолог.
Марко Рубио, демонстрируя навыки командного игрока, не хотел особо вступать с Трампом в конфликт. Поэтому не возражал против слов президента. Так он проявил себя достаточно вдумчивым политиком.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
"Я уже неоднократно говорил, что он, пожалуй, самый интересный политик во всей администрации Трампа, обладающий далеко идущими амбициями и постепенно идущий к их реализации. Рубио дал возможность переговорному треку между Трампом и Путиным провалиться. И так Трамп убедился, что с Путиным не о чем говорить", – отметил Петр Олещук.
Политолог о встрече Лаврова и Рубио: смотрите видео
США ищут новые форматы переговоров
Теперь Марко Рубио заявляет, что если переговоры в Анкоридже провалились, нужно искать новые форматы, новые пути. И самое важное, что он не говорит ни об Анкоридже, ни о Стамбуле, ни о каких-либо других форматах. Госсекретарь понимает манипуляции россиян, знает, что любые переговоры они хотят использовать для продвижения на фронте.
"Россия постоянно выдвигает тезис, мол, пусть США не помогают Украине, а мы взамен подумаем о мире. Очевидно, что во время встречи на Филиппинах Лавров снова пытался играть в эту игру, но сейчас это не работает так, как раньше", – подчеркнул политолог.
Интересно! После встречи с Лавровым госсекретарь США заявил, что поставки оружия в Украину не изменятся. Он добавил, что потери России в войне "ошеломляющие" и назвал цифру в 5–6 тысяч убитых еженедельно. По его словам, такие большие потери в конечном итоге должны заставить Путина пойти на мир.
Де-факто мы видим, как Марко Рубио сосредотачивает в своих руках все больше полномочий в контексте внешней политики. Он дал понять россиянам: если те хотят завершить войну и перезагрузить отношения с американцами, то американцы готовы. Но они точно не согласны играть с ними в бессмысленные игры.