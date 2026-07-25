Як зауважив 24 Каналу політолог Петро Олещук, росіяни постійно маніпулюють і тиснуть. Також вони постійно згадують про зустріч Трампа і Путіна в Анкориджі та апелюють до домовленостей, яких буцімто там досягли.

Хто, окрім Трампа, найбільше впливає на переговори

За словами росіян, Дональд Трамп нібито пообіцяв в Анкориджі, що тиснутиме на Україну, аби ми вийшли з Донецької області. Якщо це не виходить, тоді Лавров у публічному полі починає згадувати червень 2024 року, коли сам Путін вимагав, щоб ЗСУ вийшли з усіх територій, які росіяни внесли у свою Конституцію.

Схоже, що Марко Рубіо прекрасно розуміє, що росіяни маніпулюють. Він і раніше це знав, просто не поспішав проявляти, поки Трамп носився з ідеєю перезавантаження відносин і дружби з Росією,

– додав політолог.

Марко Рубіо, демонструючи навички командного гравця, не хотів особливо вступати з Трампом у конфлікт. Тому не заперечував слова президента. Так він проявив себе достатньо продуманим політиком.

"Я вже казав неодноразово, що він, мабуть, найцікавіший політик з усієї адміністрації Трампа, який має далекосяжні амбіції і поступово йде до їхньої реалізації. Рубіо дав можливість переговорному треку між Трампом і Путіним провалитися. І так Трамп переконався, що з Путіним немає про що говорити", – зауважив Петро Олещук.

Політолог про зустріч Лаврова і Рубіо: дивіться відео

США шукають нові формати переговорів

Тепер Марко Рубіо заявляє, що якщо переговори в Анкориджі провалилися, треба шукати нові формати, нові шляхи. І найважливіше, що він не говорить про Анкоридж, Стамбул чи будь-які інші формати. Держсекретар розуміє маніпуляції росіян, знає, що будь-які перемовини вони хочуть використати для просувань на фронті.

"Росія постійно вкидає тезу, мовляв, нехай США не допомагають Україні, а ми натомість подумаємо про мир. Очевидно, що під час зустрічі на Філіппінах Лавров знову намагався грати в цю гру, але зараз це не працює так, як раніше", – наголосив політолог.

Цікаво! Після зустрічі з Лавровим держсекретар США заявив, що постачання зброї до України не зміниться. Він додав, що втрати Росії у війні є "приголомшливими" й назвав цифру 5 – 6 тисяч вбитих щотижня. За його словами, такі великі втрати мають зрештою змусити Путіна до миру.

Де-факто ми бачимо, як Марко Рубіо зосереджує у своїх руках дедалі більше повноважень у контексті зовнішньої політики. Він дав зрозуміти росіянам: якщо ті хочуть завершувати війну і перезавантажувати відносини з американцями, то американці готові. Але вони точно не погоджуються грати з ними у беззмістовні ігри.