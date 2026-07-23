Об этом блогерша написала на своей странице в X.

Что известно о возможной встрече Лумер и Зеленского?

23 июля Лумер отметила: "Возможно, я смогу встретиться с президентом Зеленским, пока нахожусь в Украине". В то же время официального анонса такой встречи пока нет.

В свою очередь, журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X, ссылаясь на собственные источники, что Лора Лумер уже провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Офис президента ранее приветствовал визит Лумер в Киево-Печерскую Лавру, пострадавшую от российского удара. Саму блогершу, которую считают близкой к президенту США Дональду Трампу, в Киеве восприняли как человека, приехавшего увидеть страну без посредников. Во время посещения святыни Лору Лумер сопровождали вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Украины Татьяна Бережная, первый заместитель главы ОПУ Сергей Кислица и генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

В начале поездки Лумер пояснила, что раньше "жила в медиа-пузыре и под влиянием российской пропаганды", а теперь хочет "своими глазами увидеть страну". Стоит отметить, что блогер не раз критиковала финансовую помощь Украине из бюджета США и украинские власти.

В Офисе президента подчеркнули, что для Лумер это шанс самостоятельно оценить последствия российской агрессии и сделать собственные выводы. Там отметили, что личный опыт помогает не поддаваться пропаганде и формировать обоснованную позицию.

Справочно. Лора Лумер – американская ультраправая активистка и блогерша, которую считают приближенной к Дональду Трампу. В социальной сети X на нее подписаны почти 2 миллиона пользователей, также она ведет собственный подкаст.

Напомним, 20 июля Лумер объявила, что прибыла в Украину, чтобы увидеть ее собственными глазами. Тогда она заявляла: "Я не в России, потому что я не пропагандист". Впоследствии блогер добавила, что попробует "найти доказательства пропаганды", которой ее "кормили".

Как отмечал политолог Владимир Фесенко, на смену позиции Лумер могли повлиять изменения в американской администрации и риторике Дональда Трампа в отношении Киева. Он также подчеркивал, что Лумер важно дать объективную оценку увиденному в Украине, ведь она влияет на MAGA-аудиторию, где до сих пор есть сторонники России.