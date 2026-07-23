Про це блогерка написала на своїй сторінці в X.

Що відомо про ймовірну зустріч Лумер і Зеленського?

23 липня Лумер зазначила: "Можливо, я зможу зустрітися з президентом Зеленським, поки перебуваю в Україні". Водночас офіційного анонсу такої зустрічі наразі немає.

Своєю чергою, журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив у соцмережі X, посилаючись на власні джерела, що Лора Лумер уже провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Офіс президента раніше вітав візит Лумер до Києво-Печерської Лаври, яку пошкодив російський удар. Саму блогерку, яку вважають близькою до президента США Дональда Трампа, у Києві сприйняли як людину, що приїхала побачити країну без посередників. Під час відвідин святині Лору Лумер супроводжували віцепрем'єрка з питань гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна, перший заступник керівника ОПУ Сергій Кислиця та генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

На початку поїздки Лумер пояснила, що раніше "жила в медіабульбашці й під впливом російської пропаганди", а тепер хоче "на власні очі побачити країну". Варто зазначити, що блогерка не раз критикувала фінансову допомогу Україні з бюджету США та українську владу.

В Офісі президента наголосили, що для Лумер це шанс самій оцінити наслідки російської агресії та зробити власні висновки. Там підкреслили, що особистий досвід допомагає не піддаватися пропаганді й формувати поінформовану позицію.

Довідково. Лора Лумер – американська ультраправа активістка та блогерка, яку вважають наближеною до Дональда Трампа. У соціальній мережі X на неї підписані майже 2 мільйони користувачів, також вона є ведучою власного подкасту.

Нагадаємо, 20 липня Лумер оголосила, що прибула до України, аби побачити її на власні очі. Тоді вона заявляла: "Я не в Росії, тому що я не пропагандист". Згодом блогерка додавала, що спробує "знайти докази пропаганди", якою її "годували".

Як зауважував політолог Володимир Фесенко, на зміну позиції Лумер могли вплинути зміни в американській адміністрації та риториці Дональда Трампа щодо Києва. Він також наголошував, що Лумер важливо дати об'єктивну оцінку побаченому в Україні, адже вона впливає на MAGA-аудиторію, де досі є прихильники Росії.