Гуманитарный диалог ради людей: первая встреча с новым Уполномоченным по правам человека России

В день очередного обмена военнопленными Дмитрий Лубинец провел первую рабочую встречу с новой Уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Омбудсман заявил, что переговоры продолжались около 3 часов.

Об этом сообщил Дмитрий Лубинец.

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Как прошла встреча с Лантратовой?

По словам Лубинца, основной целью встречи было продолжение всех положительных наработок, которых ранее уже удалось достичь во время переговоров.

Также Уполномоченные по правам человека в Украине и России договорились о:

верификации и возвращении военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц;

передаче писем и пакетов от военнопленных;

взаимных посещениях и проверке условий содержания;

работу над воссоединением семей;

установление судьбы лиц, пропавших без вести.

Отдельно договорились провести верификацию всех имеющихся списков по военнопленным и гражданским лицам, которые находятся в неволе,

– заявил Лубинец.

Первым результатом договоренностей стало возвращение в Украину пяти граждан. При содействии МККК также удалось воссоединить три семьи.

Среди возвращенных была 74-летняя женщина, которую ранее депортировали из Мариуполя в Россию. Она находится в тяжелом состоянии и вскоре увидится со своей дочерью в Украине.

Лубинец отметил, что возлагает большие надежды на то, что этот канал коммуникации будет работать и в дальнейшем и добавил, что без диалога невозможно будет возвращать людей домой.

Что известно об обмене военнопленных 5 июня?

Украина в пятницу, 5 июня, провела 75-й обмен пленными с российской стороной, в рамках которого домой вернулись 185 военнослужащих, которые обороняли страну на разных направлениях.

Домой вернулись представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций и Военной службы правопорядка. Также среди них – бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Генерал Денис "Редис" Прокопенко сообщил, что во время обмена домой также удалось вернуть 33 бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов". Из них освободили только 2 бойцов, которые защищали Мариуполь. Он отметил, что каждый день, который его собратья проводят в российских тюрьмах, угрожает их жизнью.