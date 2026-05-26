Подробности выступления Владимир Зеленский опубликовал в собственных соцсетях.

Что сказал президент Украины?

Зеленский поблагодарил представителей всех стран за визит. Среди гостей нынешнего саммита были представители: Польши, Франции, Австрии, Румынии, Норвегии, Германии, Португалии, Италии, Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Чехии, Словакии, Бельгии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Соединенных Штатов, Словении, Молдовы и Северной Македонии, Швейцарии.

Большинство из вас абсолютно четко понимает и чувствует, что означает выражение "За нашу и вашу свободу". Именно так мы сейчас защищаемся в Украине, именно так были защищены свобода и независимость многих других в нашей Европе,

– заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что весь свободный мир должен быть готовым прийти на помощь тому, кто стал жертвой несправедливых ударов и захватнических войн.

Что сказал Зеленский о Лукашенко?

Президент Украины среди всех гостей обратил особое внимание на представителей двух соседних стран.

Впервые в таком нашем формате – представители Беларуси. И недавно Лукашенко сказал, что президентам Украины и Беларуси уже пора встретиться. Интересно получилось: сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская,

– пошутил Владимир Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул присутствие мэра Будапешта. Он выразил надежду, что обе страны улучшат свои отношения и добавил, что это важно для всех в Европе.

В четверг, 21 мая, белорусский диктатор предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому встретиться в любой точке Беларуси или Украины. Он сказал, что открыт к диалогу об украинско-белорусских отношениях. Министр иностранных дел Украины прокомментировал это заявление, которое он назвал "странным", и добавил, что у украинской стороны есть с кем встречаться и обсуждать весь спектр вопросов.

После этого заявления лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Киев 25 мая, а 26 мая, встретилась с Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что "Украина никогда не была угрозой для Беларуси".