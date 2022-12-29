Встреча Медведева с Си Цзиньпином подозрительна: какая деталь вызывает беспокойство

Дмитрий Медведев во главе российской делегации недавно посетил Китай и встретился с главой КНР Си Цзиньпином, а также представителями китайской Коммунистической партии.

Медведев выступал в Пекине как лидер российской партии "Единая Россия", которая является союзнической по отношению к коммунистической партии Китая. Об этом 24 каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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По его мнению, это подозрительная встреча, и она должна вызывать у нас беспокойство. Потому что Медведев ничего из себя не представляет, но это второй посланник после Николая Патрушева (директора ФСБ России – 24 канал), посетивший Китай на высшем уровне и проводивший там какие-то переговоры.

Необходимо понимать, что правительство Китая и Компартия признают "Единую Россию" как свою сателлитку, как Компартию Советского Союза. В российской Госдуме представлена еще и Коммунистическая партия России и она также является партнером Компартии Китая,

– объяснил эксперт.

По его словам, для китайской Компартии "Единая Россия" это суперсила, они ее любят.

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"Сверили часы"

Он отметил, что, конечно, говорилось на этой встрече не о партстроительстве. Были какие-то договоренности. Достаточно подозрительно выглядит то, что сразу после визита в Китай у Медведева появилась новая должность. Он стал первым заместителем главы Военно-промышленной комиссии России.

Непонятно, почему это совпало, почему ему дали этот пост сразу после встречи с Си. Простите, но наш Президент не может даже позвонить Си Цзиньпину, потому что тот отказывается с ним говорить – у него нет времени,

– подчеркнул Харитонов.

Он обратил внимание на то, что сейчас у Цзиньпина достаточно времени, чтобы встретиться с Медведевым и проводить с ним какие-то переговоры, как они сказали "сверять часы".

Что должно произойти

По мнению Артура Харитонова, неизвестно, что можно ожидать от этой встречи. Но мы знаем два момента:

Цзиньпин и Путин планируют сделать большой телефонный разговор еще до конца этого года. Пока неизвестно, когда она состоится;

из китайских источников есть информация о том, что Си планирует посетить Москву в начале марта 2023 года.

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