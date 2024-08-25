Индия может стать примером для других государств: каковы результаты визита Моди в Украину

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину с официальным визитом 23 августа прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент Владимир Зеленский обсудил с индийским лидером ключевые вопросы, среди которых оборонное и экономическое сотрудничество.

Это важное историческое событие может служить примером для других стран и толчком к расширению внешних отношений Украины со странами Глобального Юга такое мнение 24 Каналу высказала главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

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Значение встречи Моди и Зеленского

Прежде всего встреча Зеленского и Моди может стать отличным стартом для переосмысления внешних отношений между Индией и Украиной и договоренностей, которые уже существуют.

Это сигнал, что мы стали на путь к ренессансу индийско-украинских отношений, потому что мы действительно имеем мощный фундамент для сотрудничества и важно сейчас не сбавлять темп и развивать тот потенциал, который наши двусторонние отношения имеют,

– отметил Гриценко.

К тому же Индия сейчас позиционирует себя как лидера стран Глобального Юга, в частности после председательства на G20. Ведь именно тогда Моди поднимал важные вопросы для стран Африки, в отличие от Китая, с которым Индия спорит за статус лидера.

Кроме того, Индия имеет значительно лучшие отношения с Соединенными Штатами Америки, чем КНР. А также поддерживает стабильные связи с Россией, поэтому становится важной для Украины как партнер по двусторонней коммуникации.

"Активизация Индии для решения российско-украинской войны и повышенное внимание к Украине, гуманитарная помощь, возможные мирные инициативы, потенциальная челночная дипломатия – это может дать пример для стран Африки, Азии и Латинской Америки. В частности благодаря этому визиту, возможно, репрезентация этих стран на втором Глобальном саммите мира будет выше", – резюмировала Гриценко.