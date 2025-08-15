Такое мнение 24 Каналу высказал логист 93 ОМБр "Холодный Яр" Друг Варяг, отметив, что не верит в любой дипломатический трек, кроме силового, который бы повлиял на достижение мира на территории Украины. Важно понимать, что бы ни произошло на Аляске, война и российские войска на украинской границе никуда не исчезнут.

Смотрите также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Что ожидать от встречи Трампа и Путина?

Друг Варяг отметил, что Россия – это не только Путин. Имперские амбиции россиян никуда не исчезнут.

Они почувствовали запах крови, видят, что у нас сейчас, к сожалению, проблемы с людьми, что наше общество очень бурно реагирует на все эти переговоры. По моему субъективному мнению, Аляска ни к чему не приведет,

– сказал военный.

Он обратился к украинцам, подчеркнув, что "у нас есть только мы". Вместо того, чтобы покупать оружие необходимо самостоятельно изготавливать его и надеяться не на западных партнеров, а только друг на друга.

Важно! Продолжается сбор для 93 ОМБр "Холодный Яр" на два интерактивных стола управления на КСП в Донецкой области и мощный РЭБ. Призываем присоединиться по ссылке.

Кроме того, Друг Варяг заметил, что обсуждение Украины Трампом и Путиным на Аляске без Украины недопустимо. Это провальная дипломатия, которая ведет лишь к обострению ситуации, ведь, как показывает история, умиротворение агрессора несовместимо с желанием мира.

Добавим, по данным СМИ, Трамп и Путин уже достигли определенного понимания, поэтому могут объявить о предварительных договоренностях на Аляске. США стремятся закрепить имидж Трампа как миротворца, тогда как Россия хочет смягчения санкций, но требования Кремля по контролю над оккупированными территориями и НАТО Украина категорически отвергает.