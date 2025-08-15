Таку думку 24 Каналу висловив логіст 93 ОМБр "Холодний Яр" Друг Варяг, зазначивши, що не вірить в будь-який дипломатичний трек, окрім силового, який би вплинув на досягнення миру на території України. Важливо розуміти, що б не відбулось на Алясці, війна та російські війська на українському кордоні нікуди не зникнуть.

Що очікувати від зустрічі Трампа та Путіна?

Друг Варяг наголосив, що Росія – це не тільки Путін. Імперські амбіції росіян нікуди не зникнуть.

Вони відчули запах крові, бачать, що у нас зараз, на жаль, проблеми з людьми, що наше суспільство дуже бурхливо реагує на всі ці переговори. На мою суб'єктивну думку, Аляска ні до чого не призведе,

– сказав військовий.

Він звернувся до українців, підкресливши, що "у нас є тільки ми". Замість того, щоб купляти зброю необхідно самостійно виготовляти її та надіятись не на західних партнерів, а лише одне на одного.

Крім того, Друг Варяг зауважив, що обговорення України Трампом та Путіним на Алясці без України є неприпустимим. Це провальна дипломатія, яка веде лише до загострення ситуації, адже, як показує історія, умиротворення агресора несумісне із бажанням миру.

Додамо, за даними ЗМІ, Трамп та Путін вже досягли певного порозуміння, тож можуть оголосити про попередні домовленості на Алясці. США прагнуть закріпити імідж Трампа як миротворця, тоді як Росія хоче пом'якшення санкцій, але вимоги Кремля щодо контролю над окупованими територіями та НАТО Україна категорично відкидає.