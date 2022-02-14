Встреча ОБСЕ для обсуждения перемещения войск России может состояться 15 февраля, – МИД

Украина не получила ответ от России на свой запрос – относительно так называемых "учений" возле украинской границы. Теперь страны-участницы ОБСЕ должны в течение 48 часов собраться, чтобы обсудить ситуацию.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует 24 канал. Вероятно, встреча состоится 15 февраля.

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Кулеба направил запрос о применении механизма Венского документа

Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальный запрос о применении следующего элемента механизма Венского документа – проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России,

– объяснил Николенко.

Ранее Украина применила механизм уменьшения опасности, предусмотренный разделом Венского документа. Киев обратился к России, чтобы она разъяснила свою военную деятельность возле границ Украины.

Россия должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований. В Кремле такой запрос назвали "неприемлемым".

Больше здесь Кремль не ответил на запрос о военных учениях: Украина в течение 48 часов требует встречи

Кулеба инициировал Украинскую неделю в ОБСЕ: коротко

Дмитрий Кулеба инициировал Украинскую неделю в ОБСЕ.

В рамках этого мероприятия проведут консультации касаемо сдерживания российской агрессии.

Также к ОБСЕ планирует обратиться и украинский парламент. Постановление уже зарегистрировали в Раде.

Кремль не ответил на запрос Украины относительно военных "учений": комментарий МИД