Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує 24 канал. Ймовірно, що зустріч відбудеться 15 лютого.

До теми Якщо Росія відповідає за слова, то має показати прозоро свої дані про військових, – МЗС

Кулеба направив запит щодо застосування механізму Віденського документа

Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційний запит про застосування наступного елемента механізму Віденського документа - проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ Росії,

– пояснив Ніколенко.

Раніше Україна застосувала механізм зменшення небезпеки, передбачений розділом Віденським документом. Київ звернувся до Росії, аби вона роз'яснила про свою військову діяльність біля кордонів України.

Зверніть увагу! Росія повинна була надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань. У Кремлі такий запит назвали "неприйнятним".

Більше тут Кремль не відповів на запит про військові навчання: Україна протягом 48 годин вимагає зустрічі

Кулеба ініціював український тиждень в ОБСЄ: коротко

Дмитро Кулеба ініціював український тиждень в ОБСЄ.

У рамках цього заходу проведуть консультації щодо стримування російської агресії.

Також до ОБСЄ планує звернутись і український парламент. Постанову вже зареєстрували у Раді.

Кремль не відповів на запит України щодо військових "навчань": коментар МЗС