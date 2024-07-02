Орбан приехал в Киев: главные заявления премьера Венгрии и президента Украины

2 июля 2024, 14:22
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2 июля в Киев прибыл Виктор Орбан. Венгерский премьер встретился с украинским лидером.

Во время совместной пресс-конференции Зеленский и Орбан сделали ряд важных заявлений. О чем говорили политики, читайте дальше.

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14:41, 02 июля

14:39, 02 июля

Венгрия хочет подписать с Украиной соглашение о глобальном сотрудничестве

Орбан отметил, что это соглашение будет подобно тем, которые Венгрия имеет с другими соседними странами.

Мы будем участвовать в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям. И для этого мы хотим иметь соответствующие условия,
– сказал Орбан.

14:34, 02 июля

Орбан поблагодарил Зеленского за приглашение в Украину

Венгерский премьер рассказал, что договорился с Зеленским о встрече в Брюсселе, 27 июня.

Орбан отметил, что эта "встреча уже назрела".

Есть много таких вопросов между нашими странами, которые надо урегулировать, о которых мы вели переговоры во время предыдущих лет также. Я прибыл сюда с целью продвинуться вперед в решении этих двусторонних вопросов,
– заявил Орбан.

Премьер подчеркнул, что они пытаются уладить все прошлые споры и сконцентрироваться на будущем.

14:33, 02 июля

Президент Украины заявил, что между странами в дальнейшем может быть заключен двусторонний документ о взаимоотношениях.

14:29, 02 июля

Зеленский с Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы для наших отношений: торговлю, инфраструктурное сотрудничество, открытие украинской школы в Венгрии.

14:23, 02 июля

Зеленский отметил, что вместе с Орбаном они говорили о сотрудничестве на уровне ЕС, об ожиданиях за время председательства Венгрии.

Также президент подчеркнул, что Украина нуждается, чтобы Европа и в дальнейшем оказывала ей поддержку в обороне против российской агрессии.

Кроме того, начаты переговоры о вступлении Украины в ЕС.

14:19, 02 июля

Зеленский заявил о решительном намерении провести второй саммит мира в этом году. Он выразил надежду, что Венгрия примет участие в подготовке этого мероприятия.

14:16, 02 июля

Зеленский поблагодарил Орбана за визит

Глава государства заявил, что благодарен Орбану за то, что он приехал именно после того, как началось председательство Венгрии в Совете ЕС.

Это четкое свидетельство наших общих европейских приоритетов, того, как важно вернуть Украине и всей Европе мир,
– подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства поблагодарил Венгрию за участие в Саммите мира и поддержку коммюнике.

Автор: Анастасія Колеснікова