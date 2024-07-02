Орбан приехал в Киев: главные заявления премьера Венгрии и президента Украины
2 июля в Киев прибыл Виктор Орбан. Венгерский премьер встретился с украинским лидером.
Во время совместной пресс-конференции Зеленский и Орбан сделали ряд важных заявлений. О чем говорили политики, читайте дальше.
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Орбан отметил, что это соглашение будет подобно тем, которые Венгрия имеет с другими соседними странами. Мы будем участвовать в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям. И для этого мы хотим иметь соответствующие условия, Венгерский премьер рассказал, что договорился с Зеленским о встрече в Брюсселе, 27 июня. Орбан отметил, что эта "встреча уже назрела". Есть много таких вопросов между нашими странами, которые надо урегулировать, о которых мы вели переговоры во время предыдущих лет также. Я прибыл сюда с целью продвинуться вперед в решении этих двусторонних вопросов, Премьер подчеркнул, что они пытаются уладить все прошлые споры и сконцентрироваться на будущем. Президент Украины заявил, что между странами в дальнейшем может быть заключен двусторонний документ о взаимоотношениях. Зеленский с Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы для наших отношений: торговлю, инфраструктурное сотрудничество, открытие украинской школы в Венгрии. Зеленский отметил, что вместе с Орбаном они говорили о сотрудничестве на уровне ЕС, об ожиданиях за время председательства Венгрии. Также президент подчеркнул, что Украина нуждается, чтобы Европа и в дальнейшем оказывала ей поддержку в обороне против российской агрессии. Кроме того, начаты переговоры о вступлении Украины в ЕС. Зеленский заявил о решительном намерении провести второй саммит мира в этом году. Он выразил надежду, что Венгрия примет участие в подготовке этого мероприятия. Глава государства заявил, что благодарен Орбану за то, что он приехал именно после того, как началось председательство Венгрии в Совете ЕС. Это четкое свидетельство наших общих европейских приоритетов, того, как важно вернуть Украине и всей Европе мир, Отдельно глава государства поблагодарил Венгрию за участие в Саммите мира и поддержку коммюнике.
Венгрия хочет подписать с Украиной соглашение о глобальном сотрудничестве
– сказал Орбан.
Орбан поблагодарил Зеленского за приглашение в Украину
– заявил Орбан.
Зеленский поблагодарил Орбана за визит
– подчеркнул Зеленский.
Орбан отметил, что это соглашение будет подобно тем, которые Венгрия имеет с другими соседними странами.
Мы будем участвовать в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям. И для этого мы хотим иметь соответствующие условия,
Венгерский премьер рассказал, что договорился с Зеленским о встрече в Брюсселе, 27 июня.
Орбан отметил, что эта "встреча уже назрела".
Есть много таких вопросов между нашими странами, которые надо урегулировать, о которых мы вели переговоры во время предыдущих лет также. Я прибыл сюда с целью продвинуться вперед в решении этих двусторонних вопросов,
Премьер подчеркнул, что они пытаются уладить все прошлые споры и сконцентрироваться на будущем.
Президент Украины заявил, что между странами в дальнейшем может быть заключен двусторонний документ о взаимоотношениях.
Зеленский с Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы для наших отношений: торговлю, инфраструктурное сотрудничество, открытие украинской школы в Венгрии.
Зеленский отметил, что вместе с Орбаном они говорили о сотрудничестве на уровне ЕС, об ожиданиях за время председательства Венгрии.
Также президент подчеркнул, что Украина нуждается, чтобы Европа и в дальнейшем оказывала ей поддержку в обороне против российской агрессии.
Кроме того, начаты переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Зеленский заявил о решительном намерении провести второй саммит мира в этом году. Он выразил надежду, что Венгрия примет участие в подготовке этого мероприятия.
Глава государства заявил, что благодарен Орбану за то, что он приехал именно после того, как началось председательство Венгрии в Совете ЕС.
Это четкое свидетельство наших общих европейских приоритетов, того, как важно вернуть Украине и всей Европе мир,
Отдельно глава государства поблагодарил Венгрию за участие в Саммите мира и поддержку коммюнике.