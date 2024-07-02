Орбан приехал в Киев: главные заявления премьера Венгрии и президента Украины

2 июля в Киев прибыл Виктор Орбан. Венгерский премьер встретился с украинским лидером.

Во время совместной пресс-конференции Зеленский и Орбан сделали ряд важных заявлений. О чем говорили политики, читайте дальше.

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