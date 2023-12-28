Зеленский может встретиться с Орбаном в ближайшем будущем, – Ермак

Президент Зеленский предложил венгерскому премьеру Орбану встретиться. Известно, что это первая встреча лидеров двух стран с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Несколько дней назад Виктор Орбан сообщил, что принял предложение Зеленского провести двустороннюю встречу. В Офисе президента заявили, что уже начали подготовку к ней.

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Уже в скором времени

Глава Офиса Андрей Ермак рассказал подробности телефонного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Чиновник подчеркнул, что обе стороны работают над организацией встречи Зеленского и Орбана.

В продолжение разговора Президента Владимира Зеленского с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем,

– говорится в сообщении руководителя Офиса.

Кроме того, Ермак отметил, что во время беседы подняли вопрос о продвижении Украины на евроинтеграционном пути.

О чем будут говорить политики

В Офисе президента предположили, какие темы поднимают на встрече Орбана и Зеленского. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном охватят широкий спектр проблем.

Это, в частности, вопросы нацменьшинств, экономические вопросы и транзита.

Мы, конечно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано,

– прокомментировал предстоящую встречу Жовква.

Встреча Зеленского и Орбана