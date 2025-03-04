"Встреча прошла не так": команда Зеленского готова работать под "сильным лидерством Трампа"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готова сотрудничать с Дональдом Трампом для достижения мира в Украине. Несмотря на то, что встреча в Вашингтоне не состоялась так, как ожидалось.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского. Президент Украины отметил, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее сесть за стол переговоров для достижения стабильного и прочного мира.

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Зеленский настроен на конструктивное сотрудничество с Трампом

Он подчеркнул, что никто не хочет бесконечной войны, и что Украина готова работать под сильным руководством президента США Дональда Трампа для достижения этого мира.



Зеленский отметил, что первые этапы мирных переговоров должны включать такие шаги, как освобождение пленных, немедленное перемирие в небе (запрет на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, бомбардировки энергетической и гражданской инфраструктуры), а также перемирие на море, если Россия сделает то же самое.



Президент Украины также подчеркнул, что его команда готова работать быстро и решительно, чтобы закончить войну и быстро пройти следующие этапы мирного процесса.



Отдельно Зеленский поблагодарил США за существенную поддержку Украины в сохранении ее суверенитета и независимости, в частности за предоставленные "Джавелины", которые стали переломным моментом в военной помощи.



Украинский лидер отметил, что сотрудничество с США остается важным для достижения мира.



Президент также поделился разочарованием тем, что их встреча в Белом доме прошла не так, как ожидалось. Он выразил надежду, что в будущем сотрудничество и коммуникация между Украиной и США будут носить более конструктивный характер.



Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Зеленский подчеркнул, что Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате, рассматривая его как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий.