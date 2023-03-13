Что с руками: Путин на встрече с Кадыровым снова упорно держался за стол – красноречивое видео
Российскому диктатору явно не здоровится. В очередной раз его выдают руки, которые он часто не может контролировать.
Не смогла удержаться и не прокомментировать поведение Владимира Путина и президента Чечни Рамзана Кадырова ведущая 24 Канала Анастасия Норицина. Она метко подметила, что с обоими представителями российской элиты во время встречи творилось что-то странное.
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У одного руки, у другого – зрение
Анастасия Норицина потролила Кадырова и заметила, что наконец-то он показался в России и опроверг слухи о пребывании в ОАЭ.
Если присмотреться на это видео, то там действительно один за стол держится – это бункерный дед,
– заметила она.
К тому же видно, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем, которые видны невооруженным глазом.
"Кадыров взял с собой листик, на котором буквы написаны таким шрифтом, что действительно вопрос возникает: "А все ли хорошо у него со зрением?" – пошутила она.
Ведущая 24 Канала пояснила, что в сети распространяется много информации о том, что недавно руководителя Чечни хотели отравить.
Анастасия Норицина прокомментировала встречу Путина и Кадырова: смотрите видео
Кадыров сдает позиции
Также не стихали версии, что Кадыров тяжело болен и даже вынужден носить пульсоксиметр на пальце. Впрочем, на видео его почему-то не видать.
И еще что-то у него руки трясутся,
– потролила Кадырова Анастасия Норицина.
Так что очевидно, что у Путина и Кадырова здоровье уже не то. Им следует подумать о последствиях такого легкомысленного поведения со своим организмом.
Кадыров болен: основное
- Слухи о проблемах его проблем со здоровьем набрали обороты за последние несколько месяцев. Дело в том, что лидер Чечни сильно набрал вес. Были кадры, где он просто не может открыть глаз.
- Бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев, живущий в эмиграции, также говорил о том, что Кадыров может иметь проблемы с почками. Это объясняет его раздутое тело.
- Во время встречи с предводителем боевиков Денисом Пушилиным у Кадырова н а указательном пальце заметили медицинский прибор. Устройство похоже на переносной пульсоксиметр, следящий за уровнем кислорода в крови.