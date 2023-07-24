У Путина дергаются ноги, а Лукашенко читает с конспекта: встреча диктаторов – сплошной фарс

В воскресенье, 23 июля, Путин и Лукашенко провели встречу по поводу "вопросов безопасности Союзного государства". Белорусский диктатор наплел глупостей о "желании" вагнеровцев идти на Польшу. При этом он не мог без подглядываний к блокноту продолжать свое мнение.

В то же время Владимир Путин слушал басни Лукашенко без особого энтузиазма. На видео встречи видно, что он не был слишком заинтересован. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также Лукашенко хочет "помогать" Западу Украины: какой бред выдал диктатор и при чем здесь вагнеровцы

Чем запомнился Лукашенко на встрече

На встрече с Владимиром Путиным самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что вагнеровцы начали его "напрягать". Причиной этого является их желание идти на Запад, в частности на Польшу.

Рассказывая очередную чепухи о "подключении в войну польских наемников" и демонстрируя новую карту, Лукашенко подсматривал в свой конспект. Наверное, не смог сам запомнить, откуда же таки готовился нападение.

Лукашенко подсматривает в блокнот / Скриншот с видео

Рассказывал белорусский диктатор немало. Что, мол, одна из польских бригад стоит в сорока километрах от Бреста.

После того, как в Беларусь перебросили подразделения вагнеровцев, в Польше действительно констатировали, что усиливают охрану государственной границы. В частности, это связано с тем, что ППК "Вагнера" должны проводить свои учения близко к границе.

Путин встретился с Лукашенко, а в России происходит что-то: смотрите видео

А что Путин

Стоит отметить, что Путин слушал длинный рассказ Лукашенко без особого энтузиазма. Выглядел он не особо заинтересованным человеком. Со скуки Путин уже часы поправлял, и рассматривал интерьер вокруг.

Кроме того, ноги диктатора постоянно дергались.

Путин не был заинтересован в речи Лукашенко / Скриншот с видео

На самом же деле встреча Лукашенко и Путина была ни о чем. Ничего важного, кроме фальшивых угроз Польше и всему блоку НАТО, не прозвучало. Диктаторы снова нести бред о том, что Польша якобы хочет оккупировать "Западную Украину". Вроде бы это какая-то отдельная часть Украины.

Очередной бред от Путина и Лукашенко: что известно