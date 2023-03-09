Встреча Путина и Си Цзиньпина – плохой знак: Гарри Каспаров назвал конкретную причину

Вероятная встреча Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина может стать тревожным звоночком в первую очередь для Украины. Это будет означать, что Китай готов втянуться в войну.

Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Впрочем, он предварительно добавил, что пока Китай продолжает находиться в своей условной позиции наблюдателя.

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Китаю выгодна длительная война, считает Каспаров. И он готов дать России столько оружия, с помощью которого можно продолжать ее год, даже дольше. Но с другой стороны, на Китай давят санкции Запада.

Я думаю, Запад еще сам до конца не решил, насколько далеко может зайти. Об этом мы узнаем в ближайшее время. Сам акт встречи станет сигналом к тому, что Китай будет занимать активную позицию (в войне – 24 Канал) и для нас всех это очень плохо, но в первую очередь для Украины,

– сказал российский оппозиционер.

Впрочем, он подчеркнул, что пока Китай размышляет и эта встреча является всего лишь опцией. Другой вопрос – что она вероятна. Если произойдет, Китай готов втянуться в войну.

Гарри Каспаров о деталях встречи Путина и Си Цзиньпина: смотреть видео

Си Цзиньпин не знает, что будет делать

С начала полномасштабного вторжения Китай занял осторожную позицию наблюдателя. И если бы Путин достиг своих планов: захватил Киев за три дня и посадил за руль прокремлевских марионеток, Китай бы активно присоединился к процессу, отметил спикер.

"Уже пошли бы планы по захвату Тайваня. Но все произошло не так, как планировал Путин и поэтому Китай занял позицию ожидателя", – сказал Гарри Каспаров.

Китай боится победы Украины

Гарри Каспаров предположил, что Китай нажал на другие страны, такие как Казахстан, чтобы они тоже сдержались. Ему выгодна истощенная Россия и Запад, концентрирующийся на войне в Украине. Но сейчас Си Цзиньпин взволновался, выделил интересную деталь оппозиционный политик.

"Потому что ситуация на фронте в целом меняется в пользу Украины. С одной стороны, Китай не готов поддерживать Россию в ее агрессивной политике, с другой – Си Цзиньпин панически опасается украинской победы", – заявил Гарри Каспаров.

Он объяснил, что это может быть стимулом для любых освободительных движений и сигналом для внутрикитайской оппозиции. Си Цзиньпин взвешивает все риски.

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