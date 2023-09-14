Поэтому диктатор из КНДР преследует другие цели, приехав в Россию. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, который отметил, что у Северной Кореи цель – получить от России определенные ресурсы.

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Приехал не для обмена опытом

Ким Чен Ын и Путин встретились на космодроме "Восточный", а после этого глава КНДР отправился в Комсомольск-на-Амуре осматривать завод, производящий военную и гражданскую технику.

Можно предположить, что Ким Чен Ын будет покупать у России не только технологии, но и российскую бронированную технику. И это была одна из целей его приезда в Россию. Ведь российские танки Т-90 не самые плохие в мире, это довольно эффективная техника, используемая в этой войне,

– подчеркнул политический эксперт.

В то же время армия Северной Кореи насчитывающая 1 миллион личного состава и 4 миллиона резервистов. Но она оснащена военной техникой преимущественно старых образцов – танками Т-34 или Т-50. А на военных парадах в Северной Корее китайские тракторы таскают какие-то платформы.

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"Поэтому Ким Чен Ын приехал в Россию не просто для обмена опытом, а вероятно будет менять свои снаряды на какую-то бронированную технику. А также на российские технологии изготовления баллистических ракет", – отметил Валерий Клочок.

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