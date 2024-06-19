В СНБО объяснили, что означают заявления Путина во время визита в Северную Корею

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Северную Корею вечером 18 июня. Во время переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном сделано немало заявлений.

В частности, Путин заявил о том, что КНДР поддерживает Россию в войне против Украины. Диктаторы также заключили договор о стратегическом партнерстве.

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Как в СНБО оценили заявления Путина во время визита в КНДР

По словам главы Кремля, новый договор между КНДР и Россией станет основой отношений между двумя государствами "на долгие годы".

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что он поддерживает вооруженную агрессию России против Украины. Он считает, что своими действиями она "поддерживает стратегический баланс в мире".

Визит в Пхеньян свидетельствует, что Путин ищет любые возможности продолжать войну, и в очередной раз доказывает лживость его заявлений о "готовности к миру",

– отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Там также добавили, что российский диктатор до сих пор продолжает верить в то, что он продолжает оставаться влиятельным игроком на политической арене. Впрочем, в условиях ограниченного круга партнеров, которые готовы помочь ему с поставками оружия, Путин вынужден был делать поклоны перед лидером изолированного тоталитарного государства.

Заметим, что это был первый за 24 года визит российского диктатора в КНДР. Общение Путина и Ким Чен Ына началось сразу после их встречи.